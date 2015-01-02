Меню
Римские рогоносцы
Киноафиша Римские рогоносцы

Спектакль Римские рогоносцы

18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 18+
О спектакле

Римские рогоносцы: комедия о любви и ревности

«Римские рогоносцы» — это лёгкая и искромётная комедия положений, исследующая темы любви, ревности и супружеских тайн, которые способны в одно мгновение перевернуть спокойную семейную жизнь. Яркие образы, динамичный темп и настоящий итальянский темперамент делают спектакль незабываемым.

Захватывающая сюжетная линия

История начинается с анекдотичной ситуации, разворачивающейся в жаркую ночь Рима. Рикардо Валлоне, преуспевающий бизнесмен, неожиданно возвращается из командировки и оказывается в щекотливом положении, когда его жене, красавице Франческе, приходится прятать любовника в шкафу. Но это лишь начало — далее события закручиваются в водоворот комических ситуаций.

Детективные ноты и комические повороты

«Римские рогоносцы» представляют собой почти детективную историю, которая удерживает зрителя в напряжении до последней минуты и не отпускает его ни на секунду. Каждый поворот сюжета добавляет новые краски, заставляя смеяться и переживать одновременно.

Талантливый состав исполнителей

В спектакле задействованы талантливые актёры: Михаил Башкатов, Сергей Гореликов, Григорий Сиятвинда, Ксения Худоба и Марина Маняхина. Режиссура принадлежит Альберту Хасиеву, известному мастеру своего дела.

Не упустите возможность посетить этот спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона!

Режиссер
Альберт Хасиев
В ролях
Михаил Башкатов
Сергей Гореликов
Григорий Сиятвинда
Ксения Худоба
Марина Маняхина

Помощь с билетами
Январь
Февраль
Март
Июнь
19 января понедельник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
2 февраля понедельник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
23 марта понедельник
19:00
Театр «Русская песня». Основная сцена Москва, Олимпийский просп., 14, БЦ Diamond Hall
от 1000 ₽
21 июня воскресенье
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 1000 ₽

Фотографии

