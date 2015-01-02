Спектакль Римские рогоносцы

«Римские рогоносцы» — это лёгкая и искромётная комедия положений, исследующая темы любви, ревности и супружеских тайн, которые способны в одно мгновение перевернуть спокойную семейную жизнь. Яркие образы, динамичный темп и настоящий итальянский темперамент делают спектакль незабываемым.
История начинается с анекдотичной ситуации, разворачивающейся в жаркую ночь Рима. Рикардо Валлоне, преуспевающий бизнесмен, неожиданно возвращается из командировки и оказывается в щекотливом положении, когда его жене, красавице Франческе, приходится прятать любовника в шкафу. Но это лишь начало — далее события закручиваются в водоворот комических ситуаций.
«Римские рогоносцы» представляют собой почти детективную историю, которая удерживает зрителя в напряжении до последней минуты и не отпускает его ни на секунду. Каждый поворот сюжета добавляет новые краски, заставляя смеяться и переживать одновременно.
В спектакле задействованы талантливые актёры: Михаил Башкатов, Сергей Гореликов, Григорий Сиятвинда, Ксения Худоба и Марина Маняхина. Режиссура принадлежит Альберту Хасиеву, известному мастеру своего дела.
Не упустите возможность посетить этот спектакль, который обещает стать ярким событием театрального сезона!