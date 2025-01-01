Спектакль Марья Моревна и Кощей Бессмертный

Приключения Иван-Царевича: путешествие в поисках любви

На море, на океане, на острове Буяне стоит дуб зеленый, под дубом — бык печеный... Но это лишь присказка, а сказка — вот о чем.

Сиротой остался Иван-Царевич, один с тремя сестрами. Они его любили и заботились о нем, и вот он вырос. Пришло время сестер замуж отдавать, но не за купцов или бояр, а за царей: Змеиного, Птичьего и Звериного. Остался Иван-Царевич один...

Друзья на помощь

Из горницы в горницу ходит он, по сестрам скучает и мечтает о своей суженной Марье-Моревне. Совсем загрустил, но верные друзья — Мышоныш, Лягушоныш и Воробьеныш — не дали ему печалиться и велели в путь-дорогу отправиться.

Полный опасностей путь

Долгий путь, тернист. По суше и через море. На пути его ждут сильномогучие чужеземные рыцари, которые зовут на битву, Кащей, пытающийся обмануть Ивана хитростью, и Баба-Яга, угрожающая пленом. Если бы не верность друзей и мудрость старой Лягушки, Иван мог бы пропасть навсегда.

Смелость и мечта о любви

Но сам он не лыком шит: все преодолел, ведь очень мечтал о прекрасной Царевне. А мы, народ такой: если чего-то сильно захотим, обязательно добьемся!

Приглашаем на спектакль

Если вы не боитесь козней Бабы-Яги и хитростей Кащея, если верите в дружбу, милости просим к нам! Ожидаем храбрецов-молодцов, барышень всех возрастов и всех, кто верит в дружбу и верность. «На других надеется, да сам не плошает» — это о вас!