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Марья Моревна и Кощей Бессмертный
Билеты от 500₽
Киноафиша Марья Моревна и Кощей Бессмертный

Спектакль Марья Моревна и Кощей Бессмертный

Постановка
Историко-этнографический театр 0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения Иван-Царевича: путешествие в поисках любви

На море, на океане, на острове Буяне стоит дуб зеленый, под дубом — бык печеный... Но это лишь присказка, а сказка — вот о чем.

Сиротой остался Иван-Царевич, один с тремя сестрами. Они его любили и заботились о нем, и вот он вырос. Пришло время сестер замуж отдавать, но не за купцов или бояр, а за царей: Змеиного, Птичьего и Звериного. Остался Иван-Царевич один...

Друзья на помощь

Из горницы в горницу ходит он, по сестрам скучает и мечтает о своей суженной Марье-Моревне. Совсем загрустил, но верные друзья — Мышоныш, Лягушоныш и Воробьеныш — не дали ему печалиться и велели в путь-дорогу отправиться.

Полный опасностей путь

Долгий путь, тернист. По суше и через море. На пути его ждут сильномогучие чужеземные рыцари, которые зовут на битву, Кащей, пытающийся обмануть Ивана хитростью, и Баба-Яга, угрожающая пленом. Если бы не верность друзей и мудрость старой Лягушки, Иван мог бы пропасть навсегда.

Смелость и мечта о любви

Но сам он не лыком шит: все преодолел, ведь очень мечтал о прекрасной Царевне. А мы, народ такой: если чего-то сильно захотим, обязательно добьемся!

Приглашаем на спектакль

Если вы не боитесь козней Бабы-Яги и хитростей Кащея, если верите в дружбу, милости просим к нам! Ожидаем храбрецов-молодцов, барышень всех возрастов и всех, кто верит в дружбу и верность. «На других надеется, да сам не плошает» — это о вас!

Режиссер
Михаил Мизюков
В ролях
Роман Булатов
Светлана Американцева
Виктор Присмотров
Антон Чудецкий
Дмитрий Колыго

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽

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