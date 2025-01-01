Меню
Самая добрая сказка
Билеты от 500₽
Киноафиша Самая добрая сказка

Спектакль Самая добрая сказка

12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Новогодняя ёлка в арт-центре

Погрузитесь в волшебное путешествие по миру с новогодней ёлкой «Самая добрая сказка». Это представление обещает стать удивительным приключением для детей и взрослых, где оживают легенды и традиции различных народов.

Путешествие в мир традиций

Гости праздника смогут узнать, как встречают Новый год в разных странах, какие чудеса хранят народные легенды и какие традиции объединяют людей по всему миру. Красочные декорации, музыка, танцы и яркие костюмы создадут атмосферу настоящего новогоднего сказочного путешествия.

Для каждого — своё чудо

Каждый зритель найдёт здесь что-то для себя: кто-то станет исследователем, кто-то — сказочным героем, а кто-то просто откроет сердце чудесам. Это возможность не только насладиться зрелищем, но и стать активным участником волшебства.

Встреча с Дедом Морозом

Кульминацией новогодней ёлки станет незабываемая встреча с Дедом Морозом, который вместе с героями представления поздравит зрителей с праздником.

Семейное единение и волшебство

Эта новогодняя ёлка — не просто мероприятие, а событие, которое подарит незабываемые эмоции, объединит семьи и оставит в сердце ощущение настоящего чуда. Не упустите шанс стать частью этого волшебства!

Купить билет на спектакль Самая добрая сказка

Помощь с билетами
Декабрь
24 декабря среда
13:30
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 500 ₽
25 декабря четверг
13:30
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 500 ₽
26 декабря пятница
11:00
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 500 ₽
27 декабря суббота
13:30
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
13:30
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 500 ₽
29 декабря понедельник
13:30
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
от 500 ₽

