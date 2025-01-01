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Гуси-лебеди
Билеты от 800₽
Киноафиша Гуси-лебеди

Спектакль Гуси-лебеди

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 6+
Режиссер Валерий Баджи
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Театральное приключение по мотивам любимой сказки

Оставшись за «старшую» на время отсутствия родителей, девочка так увлекается открывшейся ей свободой, что забывает про младшего брата. И — как назло! — именно в этот момент гуси-лебеди по приказу Бабы-яги похищают мальчика.

Спасение братца

Чтобы спасти братца, юным зрителям вместе с девочкой предстоит отправиться в непростое приключение. Они преодолеют испытания, станут добрее и внимательнее.

Обхитрить Бабу-Ягу

Вместе с героями дети будут разгадывать тайны, обхитрят Бабу-ягу и восстановят справедливость, обучая нас важным урокам о любви и ответственности.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽
27 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽

Фотографии

Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди Гуси-лебеди

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