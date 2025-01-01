Спектакль Гуси-лебеди

Театральное приключение по мотивам любимой сказки

Оставшись за «старшую» на время отсутствия родителей, девочка так увлекается открывшейся ей свободой, что забывает про младшего брата. И — как назло! — именно в этот момент гуси-лебеди по приказу Бабы-яги похищают мальчика.

Спасение братца

Чтобы спасти братца, юным зрителям вместе с девочкой предстоит отправиться в непростое приключение. Они преодолеют испытания, станут добрее и внимательнее.

Обхитрить Бабу-Ягу

Вместе с героями дети будут разгадывать тайны, обхитрят Бабу-ягу и восстановят справедливость, обучая нас важным урокам о любви и ответственности.