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Сказочный поход
Билеты от 1000₽
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Спектакль Сказочный поход

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключение с Солдатом и Горе-Злосчастьем

Наш сказочный Солдат оказался в плену Горе-Злосчастья, и чтобы превратить его в настоящее солдатское счастье, нужно проявить смелость, смекалку и ловкость. Ребята вспомнят другие известные сказки, где находчивость помогала героям: «Каша из топора», «Огниво» и многие другие.

Испытания и отдых на привале
Проходя различные испытания, дети смогут отдохнуть на привале, а наш бравый Солдат покажет, как высечь искры из настоящего огнива.

Роль мальчиков и девочек
В конце путешествия мальчики перевоплотятся в гусар, а девочки — в барышень!

Рекомендованный возраст: 5-11 лет. Продолжительность: 60 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
26 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
30 июля
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
3 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
6 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽
15 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
18 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
21 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽
23 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:30 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
26 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
12:00 от 1000 ₽ 13:30 от 1000 ₽
28 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
13:30 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽ 16:30 от 1000 ₽

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