Спектакль Сказочный поход

Приключение с Солдатом и Горе-Злосчастьем

Наш сказочный Солдат оказался в плену Горе-Злосчастья, и чтобы превратить его в настоящее солдатское счастье, нужно проявить смелость, смекалку и ловкость. Ребята вспомнят другие известные сказки, где находчивость помогала героям: «Каша из топора», «Огниво» и многие другие.

Испытания и отдых на привале

Проходя различные испытания, дети смогут отдохнуть на привале, а наш бравый Солдат покажет, как высечь искры из настоящего огнива.

Роль мальчиков и девочек

В конце путешествия мальчики перевоплотятся в гусар, а девочки — в барышень!

Рекомендованный возраст: 5-11 лет. Продолжительность: 60 минут. Пожалуйста, не забудьте сменную обувь!