Спектакль Омского драматического театра «С вечера до полудня» по пьесе Виктора Розова

Спектакль «С вечера до полудня» — это постановка по пьесе Виктора Розова, которая погружает зрителей в мир человеческих страхов и сомнений. Режиссер Филипп Гуревич отмечает: Мне кажется, «С вечера до полудня» — это удивительно нежная, тонкая пьеса, грустный, но одновременно очень смешной текст о том, как люди бесконечно боятся жить.

Тематика и содержание

Пьеса поднимает важные вопросы: каково это — жить в современном мире, где эскапизм и бегство от себя становятся привычной нормой? Она рассказывает о нежелании принимать реальность, о внутреннем застывании и страхе перед кардинальными изменениями в жизни. Что делать, если жизнь не меняется так, как хочется? И как это влияет на отношения с близкими?

Персонажи пьесы, стремясь помочь друг другу, часто наносят вред, что делает их истории особенно трогательными и актуальными. Этот конфликт отражает вечные человеческие переживания и страхи, знакомые каждому из нас.

Команда спектакля

Режиссура: Филипп Гуревич

Художник: Ольга Суслова

Художник по свету: Павел Бабин

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и прочувствованную постановку, которая заставит вас задуматься о жизни и отношениях. Спектакль «С вечера до полудня» — это не только искусство, но и повод для размышлений о нашем настоящем.