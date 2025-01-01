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Киноафиша С вечера до полудня

Спектакль С вечера до полудня

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Омского драматического театра «С вечера до полудня» по пьесе Виктора Розова

Спектакль «С вечера до полудня» — это постановка по пьесе Виктора Розова, которая погружает зрителей в мир человеческих страхов и сомнений. Режиссер Филипп Гуревич отмечает: Мне кажется, «С вечера до полудня» — это удивительно нежная, тонкая пьеса, грустный, но одновременно очень смешной текст о том, как люди бесконечно боятся жить.

Тематика и содержание

Пьеса поднимает важные вопросы: каково это — жить в современном мире, где эскапизм и бегство от себя становятся привычной нормой? Она рассказывает о нежелании принимать реальность, о внутреннем застывании и страхе перед кардинальными изменениями в жизни. Что делать, если жизнь не меняется так, как хочется? И как это влияет на отношения с близкими?

Персонажи пьесы, стремясь помочь друг другу, часто наносят вред, что делает их истории особенно трогательными и актуальными. Этот конфликт отражает вечные человеческие переживания и страхи, знакомые каждому из нас.

Команда спектакля

Режиссура: Филипп Гуревич
Художник: Ольга Суслова
Художник по свету: Павел Бабин

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и прочувствованную постановку, которая заставит вас задуматься о жизни и отношениях. Спектакль «С вечера до полудня» — это не только искусство, но и повод для размышлений о нашем настоящем.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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