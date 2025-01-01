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Безумный день, или Женитьба Фигаро
Киноафиша Безумный день, или Женитьба Фигаро

Спектакль Безумный день, или Женитьба Фигаро

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Блестящая комедия Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» на сцене Омской драмы

«Безумный день, или Женитьба Фигаро» - это блестящая комедия, созданная французским драматургом Пьером Бомарше более 200 лет назад. Эта пьеса не утратила своей актуальности и по сей день, привлекая зрителей своим остроумием и жизненной энергией.

Искрометный текст и великолепный перевод

Комедия написана с таким задором и легкостью, что чтение и прослушивание ее превращается в настоящее удовольствие. Особенно стоит отметить перевод Николая Любимова, который добавляет пьесе особую атмосферу и шарм. Вспоминается известная цитата Александра Пушкина: «Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти “Женитьбу Фигаро”». Эта фраза подчеркивает, как важно находить радость в искусстве.

Праздник эмоций

«Женитьба Фигаро» - это настоящий фейерверк эмоций. Как и любой салют, она вызывает радость и восторг у зрителей. Режиссер спектакля Александр Кузин создает уникальную атмосферу, способную перенести зрителей в мир, где царит смех и веселье.

Не упустите шанс

Не упустите возможность прикоснуться к классике театра и насладиться этим великолепным спектаклем. «Безумный день, или Женитьба Фигаро» - это не просто комедия, а настоящая симфония человеческих эмоций, способная сделать ваш вечер незабываемым.

Режиссер
Александр Кузин
В ролях
Руслан Шапорин
Анна Ходюн
Игорь Костин
Мария Токарева
Татьяна Прокопьева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

Безумный день, или Женитьба Фигаро

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