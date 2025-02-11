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С любимыми не расставайтесь
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Киноафиша С любимыми не расставайтесь

Спектакль С любимыми не расставайтесь

Постановка
VS Театр 16+
Режиссер Валентина Саянская
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

История вечных ценностей

Этот спектакль — настоящая душещипательная история о любви, которая пронизывает все слои человеческой жизни. В центре сюжета — отношения, стоящие на краю жизни и смерти, на грани разочарования и прощения. В нем показано, как важно не только найти своего человека, но и удержать его, не дать любви угаснуть.

Близость и привязанность

«Если вам удалось найти близкого себе человека, держитесь с ним крепко», — говорит спектакль. Это не просто история любви, а рассказ о ценности человеческих отношений, которые мы часто теряем, не замечая их хрупкости. Тема семейных уз, близости, верности и искренности звучит в этом спектакле особенно ярко. Он заставляет задуматься, как легко мы можем растерзать то, что дается нам так трудно, и как важно беречь любовь и поддержку друг друга.

Не дать любви погаснуть

Главное послание спектакля — не дать семье и любви умереть. Время может быть жестоким, но если мы не будем ценить свои отношения, то распрощаемся с самым важным и дорогим. Это трагическая история, наполненная моментами, которые затрагивают самые сокровенные уголки души, и напоминает зрителям о ценности настоящих человеческих связей.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
30 августа
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
14 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
25 сентября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
12 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽
24 октября
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь С любимыми не расставайтесь

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11 февраля 2025 07:00
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