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Мать
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Спектакль Мать

18+
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия с элементами сюрреализма по пьесе Марка Равенхилла

Это история о борьбе, принятии и непрекращающейся попытке удержаться за жизнь, когда обстоятельства становятся невыносимыми. Героиня — мать, потерявшая ребёнка, — олицетворяет внутренний конфликт между любовью, утратой и стремлением справиться с неизбежным.

Сюжет

Героиня сталкивается с самой глубокой человеческой трагедией — потерей близкого. Но спектакль не о том, что привело к трагедии, а о том, как человек находит в себе силы выжить, когда кажется, что все потеряно. Это история о принятии неизбежного, о любви, которая помогает найти смысл даже там, где его почти не осталось.

Особенности постановки

  • Стилистика: трагикомедия с элементами сюрреализма и снов, которые переносят зрителя за грань реальности.
  • Тематика: сочетание любви и смерти, смеха и слёз, как символа человеческого существования.
  • Актуальность: сюжет актуален в современном мире, где утраты и вызовы ставят человека на грань возможностей.

Зачем смотреть?

  • Это постановка о силе человеческой души, о стойкости и способности находить ответы там, где их, казалось бы, нет.
  • Спектакль затрагивает фундаментальные вопросы бытия, но делает это через трагикомедийную призму, которая помогает увидеть свет даже в самых тёмных обстоятельствах.
  • Эмоциональная глубина позволяет каждому зрителю найти в истории частичку своего опыта и вдохновения.

«Мать» — это не просто спектакль, а разговор о жизни, её сложности и её невыразимой красоте, прячущейся даже за горем.

Режиссер
Анастасия Паутова
В ролях
Даяна Загорская
Артем Злобин
Лиза Калинина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 6000 ₽
12 сентября
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
20:00 от 6000 ₽

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