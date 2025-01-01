Меню
Балаган
Билеты от 1500₽
Киноафиша Балаган

Спектакль Балаган

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия о провинциальном театре

Пьеса «Балаган» была написана американским драматургом Чарльзом Мори в 2001 году и сама названа автором «объяснением любви к театру». Это комедия о провинциальном театре и его артистах, действие которой происходит в большом сарае, преобразованном под театр.

Сюжет пьесы

Сюжет пьесы универсален: маленькая труппа нищего театра пытается выжить в сложных условиях. Главные герои — это те, кто создает театр: художественный руководитель, заведующий труппой, режиссер, помреж, художник, актеры и стажеры. Несмотря на трудности, каждый из них сохраняет оптимизм, верит в свое призвание и в то, что театр ждет успех в будущем.

Трагикомические ситуации

Герои оказываются в ситуациях, которые часто бывают трагикомичными, полными юмора, нежной иронии и любви. Это отражает суть пьесы — историю о людях, не теряющих веры в театр и друг друга, несмотря на испытания.

Режиссерский взгляд

Режиссер спектакля, Данил Чащин, рассказывает, что идея постановки пришла в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Это был момент осознания того, что театр, даже если его посетит меньшее количество зрителей, всё равно нужен и важен. Чащин подчеркивает, что в любительском театре «есть этот корень — любить», и что это место настоящей жизни, дружбы и поддержки. Такой театр не о деньгах, а о чем-то гораздо более значимом.

Посыл пьесы

Спектакль, по словам режиссера, подчеркивает, что театр — это не просто искусство, а общее дело, которое создает настоящую жизнь, и в этом смысле пьеса о театре — это пьеса о любви.

Режиссер
Данил Чащин
В ролях
Сергей Колесников
Дмитрий Ломакин
Наталья Аристова
Анастасия Бусыгина
Александр Аргос

Купить билет на спектакль

Расписание

6 ноября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган Балаган

