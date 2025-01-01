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Душечка
Билеты от 750₽
Киноафиша Душечка

Спектакль Душечка

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Марк Розовский исследует феномен женской души

Пьеса «Душечка» была написана А. П. Чеховым в 1898 году. Народный артист РФ Марк Розовский, вдохновившись Чеховым, решил исследовать феномен женской души, потребность которой состоит в желании любить. Героиня пьесы воспринимает это чувство в служении интересам мужчины, который находится рядом в отведенный судьбой отрезок времени.

Музыкальное сопровождение спектакля

Музыка в спектакле, написанная заслуженным артистом РФ Максимом Дунаевским, и стихи Юрия Ряшенцева прозвучат в живом исполнении, придавая дополнительную глубину и эмоциональность постановке.

В ролях
Екатерина Васильева
Николина Калиберда
Василий Рахманин
Рашид Казиев
Денис Сарайкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
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