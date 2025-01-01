Спектакль Душечка

Марк Розовский исследует феномен женской души

Пьеса «Душечка» была написана А. П. Чеховым в 1898 году. Народный артист РФ Марк Розовский, вдохновившись Чеховым, решил исследовать феномен женской души, потребность которой состоит в желании любить. Героиня пьесы воспринимает это чувство в служении интересам мужчины, который находится рядом в отведенный судьбой отрезок времени.

Музыкальное сопровождение спектакля

Музыка в спектакле, написанная заслуженным артистом РФ Максимом Дунаевским, и стихи Юрия Ряшенцева прозвучат в живом исполнении, придавая дополнительную глубину и эмоциональность постановке.