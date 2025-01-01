Спектакль Ай-яй ревю

Легендарная клоунская программа в театре «Лицедеи»

«Ай-яй ревю» — это уникальная клоунская программа, собравшая номера всемирно известных артистов театра «Лицедеи». В этом семейном шоу представлены как классические, так и новые клоунские репризы от первых «Лицедеев» — Александра Скворцова, Леонида Лейкина, Анвара Либабова, Виктора Соловьёва, а также их учеников, среди которых молодые звезды театра: Александр Гусаров, Анна Никитина, Полина Бондарь, Снежана Прудько и Наталья Шалаева.

Знаменитые номера

Открывает программу легендарный номер «Ая-яй» в исполнении клоуна Леонида Лейкина и его друга, Анвара Либабова. Трио мэтров — Соловьёв, Либабов и Лейкин — представляют трогательные репризы «Свидание», «Тучки» и другие.

Молодые таланты

Александр Скворцов развеселит зрителей своими интерактивными номерами «Комар» и «Бабочка». Молодые клоуны тоже не отстают от своих учителей. Особенно запомнится выход самой юной артистки театра Натальи Шалаевой в образе Красной Шапочки, который подарит зрителям несколько минут непрерывного смеха.

Неожиданной развязкой удивит Клоун Света (Снежана Прудько) в своей репризе «Саботаж».

