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Рыжий
Билеты от 1600₽
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Спектакль Рыжий

Постановка
Домик Фанни Белл 0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Удивительное путешествие по Саванне

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление для детей «Приключения рыжего слоненка». Это удивительное путешествие по далекой Саванне начнется с рождения нашего героя и будет полным ярких встреч, захватывающих приключений и неожиданных опасностей.

Сюжет

Маленький слоненок — любознательный и смелый персонаж, который отправляется в удивительное путешествие вместе с юными зрителями. На своем пути он встретит различных животных, научится быть внимательным и осторожным, а также найдет настоящих друзей. Эта история научит детей важным жизненным урокам о дружбе, взаимопомощи и уважении к окружающему миру.

Интересные факты

  • Спектакль основан на популярной детской книге о животных Саванны.
  • В процессе действия используются куклы и яркие декорации, что погружает зрителей в атмосферу дикой природы.
  • После спектакля пройдет интерактивная сессия, где дети смогут пообщаться с актерами и задать вопросы о спектакле.

Для кого?

Спектакль предназначен для детей от 3 до 10 лет, но будет интересен и взрослым, сопровождающим своих малышей. Погружение в волшебный мир Саванны подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления.

 

Режиссер
Арина Берсенева
В ролях
Маргарита Богородская
Наталия Хромова
Андрей Жимолохов
Наталия Трубникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

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