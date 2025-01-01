Спектакль Кармен. Пахита. Вальпургиева ночь

Театр балета классической хореографии La classique

«Кармен» — это одноактный балет, созданный знаменитым кубинским хореографом Альберто Алонсо на основе оперы Жоржа Бизе, впервые представленной в 1875 году. Для этой постановки композитор Родион Щедрин оркестровал музыку специально в 1967 году. Балет повествует о трагической судьбе цыганки Кармен и её любовном треугольнике с солдатом Хозе и молодым Тореро. Судьба героев предопределена роком, что culminates в гибели Кармен от руки её возлюбленного.

Гран Па из балета «Пахита»

Второй частью программы является Гран Па из балета «Пахита», который представляет собой финал полномасштабного спектакля. Он приурочен к свадьбе главных героев: аристократки Пахиты, оказавшейся в цыганском таборе, и сына генерала Люсьена де Эрвильи. Сюжет основывается на новелле Мигеля Сервантеса «Цыганочка» и разворачивается в живописной Испании.

«Вальпургиева ночь»

Также в программе присутствует «Вальпургиева ночь» — балетная сцена, написанная Шарлем Гуно для второй редакции своей оперы «Фауст», основанной на трагедии Иоганна Вольфганга Гете. Действие сцены разворачивается во владениях Мефистофеля, который пытается отвлечь Фауста от Маргариты, предлагая ему наслаждение всеми благами мира. Эта сцена впервые была показана на сцене Парижской оперы в 1869 году и со временем стала самостоятельным одноактным балетом и шедевром мирового балетного искусства. В XIX веке «Вальпургиева ночь» была также популярна в России в постановке Мариуса Петипа.