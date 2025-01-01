Меню
Репка
Киноафиша Репка

Спектакль Репка

Постановка
Проект «Поляна сказок» 0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детский интерактивный спектакль по мотивам русской народной сказки «Репка»

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по мотивам русской народной сказки «Репка». Эта известная история о взаимопомощи и единстве семьи станет настоящим праздником для маленьких зрителей.

О чем спектакль?

Постановка рассказывает о нашем прекрасном мире, полном чудес. Артисты театра в интерактивной и забавной форме познакомят детей с важными темами: бережным отношением к природе и ценностью семейных уз. Все маленькие зрители окажутся в самом центре событий, прямо в огороде, где разворачивается действие сказки.

Интерактивный формат

Спектакль отличается интерактивным форматом, что позволит детям не только наблюдать, но и участвовать в происходящем на сцене. Это создаст уникальную атмосферу и сделает вечер незабываемым для всей семьи.

Забавные персонажи

В спектакле вы встретите знакомых персонажей, каждый из которых привнесет свою изюминку в общую историю. Яркие костюмы и музыкальное сопровождение добавят волшебства в каждую сцену.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку увлекательный вечер, полный смеха и радости!

Режиссер
Наталья Колесник
В ролях
Антон Захарьин
Михаил Кузьменков
Валерия Мичкова
Валентина Ладыгина

Купить билет на спектакль Репка

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
26 октября воскресенье
11:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 1200 ₽
13:00
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
от 1200 ₽

Фотографии

Репка Репка Репка Репка Репка Репка

