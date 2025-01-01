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Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен»
Киноафиша Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен»

Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен»

0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыка неоклассиков под куполом планетария

В Петербургском Планетарии состоится премьера музыкального полнокупольного шоу «NEOCLASSICA». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величественной музыкой Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и других мастеров неоклассики в исполнении рояля и органа.

Волшебство неоклассики

«NEOCLASSICA» — это уникальная музыкальная экспедиция в абсолютной темноте. На огромный купол будет проецироваться мультимедийное шоу, дополняющее звучание произведений. Комбинация органа и рояля позволяет известным композициям раскрыться с новой стороны, наполняя пространство волшебством и глубиной.

Композиторы и их шедевры

  • Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из ведущих представителей неоклассической музыки. Его работы, включая саундтрек к фильму «1+1», славятся медитативным настроением и минималистичными акцентами, которые особенно захватывающе звучат под звездами.

  • Ханс Циммер — автор музыки к таким фильмам, как «Король Лев» и «Интерстеллар». Его шедевры продолжают вдохновлять зрителей и погружать их в мир голливудского кино.

  • Ян Тирсен — французский композитор и мультиинструменталист, известный музыкой к фильму «Амели». Его произведения передают атмосферу французской культуры, природы и архитектуры, даря слушателям уникальные музыкальные образы.

О музыкантах

  • Аида Глухова и Татьяна Жирихина — дуэт органа и фортепиано, участницы и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Их виртуозная игра и проникновенное исполнение, а также тёплое взаимодействие с аудиторией, сделают это шоу незабываемым. Все аранжировки для дуэта создаются ими самостоятельно, что придаёт каждой композиции особую глубину и индивидуальность.

Приглашаем вас в мир, где музыка и космос сливаются в единое целое, создавая уникальные ощущения и незабываемые эмоции.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1400 ₽

Фотографии

Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен» Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен»

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