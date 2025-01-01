Рояль в темноте «Neoclassica: Эйнауди, Циммер, Тирсен»

Музыка неоклассиков под куполом планетария

В Петербургском Планетарии состоится премьера музыкального полнокупольного шоу «NEOCLASSICA». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величественной музыкой Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и других мастеров неоклассики в исполнении рояля и органа.

Волшебство неоклассики

«NEOCLASSICA» — это уникальная музыкальная экспедиция в абсолютной темноте. На огромный купол будет проецироваться мультимедийное шоу, дополняющее звучание произведений. Комбинация органа и рояля позволяет известным композициям раскрыться с новой стороны, наполняя пространство волшебством и глубиной.

Композиторы и их шедевры

Людовико Эйнауди — итальянский композитор и пианист, один из ведущих представителей неоклассической музыки. Его работы, включая саундтрек к фильму «1+1», славятся медитативным настроением и минималистичными акцентами, которые особенно захватывающе звучат под звездами.

Ханс Циммер — автор музыки к таким фильмам, как «Король Лев» и «Интерстеллар». Его шедевры продолжают вдохновлять зрителей и погружать их в мир голливудского кино.

Ян Тирсен — французский композитор и мультиинструменталист, известный музыкой к фильму «Амели». Его произведения передают атмосферу французской культуры, природы и архитектуры, даря слушателям уникальные музыкальные образы.

О музыкантах

Аида Глухова и Татьяна Жирихина — дуэт органа и фортепиано, участницы и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Их виртуозная игра и проникновенное исполнение, а также тёплое взаимодействие с аудиторией, сделают это шоу незабываемым. Все аранжировки для дуэта создаются ими самостоятельно, что придаёт каждой композиции особую глубину и индивидуальность.

Приглашаем вас в мир, где музыка и космос сливаются в единое целое, создавая уникальные ощущения и незабываемые эмоции.