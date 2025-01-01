Орган в Планетарии. Белые ночи

Космическая музыка от Amadeus Concerts в Планетарии

Приглашаем вас на уникальные концептуальные концерты космической музыки от Amadeus Concerts в Планетарии 1. Это единственный шанс в период белых ночей насладиться великолепием ночного неба, усыпанного звёздами и галактиками!

Уникальная программа

Каждый концерт посвящён одной из планет: Меркурию, Юпитеру, Венере или Сатурну. Плейлист и визуальный ряд формируются заново для каждого выступления, что делает каждое событие неповторимым. Вы услышите сольные органные произведения и дуэты с приглашёнными музыкантами, что создаст особую атмосферу.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы сможете насладиться великолепной музыкой, которая погрузит вас в волшебный мир космоса.

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. После завершения мероприятия вы вновь окажетесь под белыми ночами Петербурга, что создаст незабываемые впечатления от вечера.

Не упустите возможность стать частью этого космического музыкального путешествия!