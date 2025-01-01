Меню
Орган в Планетарии. Белые ночи
О концерте/спектакле

Космическая музыка от Amadeus Concerts в Планетарии

Приглашаем вас на уникальные концептуальные концерты космической музыки от Amadeus Concerts в Планетарии 1. Это единственный шанс в период белых ночей насладиться великолепием ночного неба, усыпанного звёздами и галактиками!

Уникальная программа

Каждый концерт посвящён одной из планет: Меркурию, Юпитеру, Венере или Сатурну. Плейлист и визуальный ряд формируются заново для каждого выступления, что делает каждое событие неповторимым. Вы услышите сольные органные произведения и дуэты с приглашёнными музыкантами, что создаст особую атмосферу.

Исполнители

На сцене выступят ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, а также солисты и приглашённые артисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Вы сможете насладиться великолепной музыкой, которая погрузит вас в волшебный мир космоса.

Детали концерта

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. После завершения мероприятия вы вновь окажетесь под белыми ночами Петербурга, что создаст незабываемые впечатления от вечера.

Не упустите возможность стать частью этого космического музыкального путешествия!

Май
Июнь
21 мая четверг
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽
28 мая четверг
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽
11 июня четверг
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽
12 июня пятница
22:30
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽
18 июня четверг
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽
25 июня четверг
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
от 2000 ₽

Фотографии

