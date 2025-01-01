Меню
Ravanna
Билеты от 1600₽
Киноафиша Ravanna

Ravanna

16+
Возраст 16+
Билеты от 1600₽

О концерте

Концерт Ravanna в Москве

Концертный зал «Свобода» примет поп-метал-группу Ravanna, известную своим мощным вокалом и глубокомысленными текстами. Коллектив из Северной столицы стал популярным благодаря своим хитам «Жги» и «Уходя, уходи». Отметим, что эта группа успешно сочетает элементы рок-музыки и поп, что делает их звучание уникальным и запоминающимся.

О группе

Ravanna была основана в 2010 году и быстро завоевала популярность на музыкальной сцене России. Их музыкальный стиль включает в себя мощные гитарные рифы и эмоциональные мелодии, что делает выступления группы незабываемыми.

Что ожидать от концерта

На концерте зрителей ждут как известные хиты, так и новые композиции. Каждый поклонник сможет не только насладиться захватывающей музыкой, но и ощутить энергетику живого исполнения, которая всегда отличает выступления Ravanna.

Почему стоит посетить

Если вы любите метальный звук и искренние тексты, это мероприятие вам определенно понравится. Концерт в «Свободе» — это возможность погрузиться в атмосферу живой музыки и поддержать любимую группу.

Купить билет на концерт Ravanna

Апрель
17 апреля пятница
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1600 ₽

Фотографии

Ravanna Ravanna

