Спектакль Ромео и Джульетта

Марк Розовский представляет свою версию трагедии Шекспира

Народный артист России Марк Розовский делится своим взглядом на бессмертную трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта».

Классическое прочтение пьесы

«Это будет классическое прочтение пьесы: с интересными костюмами, поединками на шпагах, танцами. Одним из главных действующих лиц станет музыка: спектакль украсят фрагменты из увертюры-фантазии П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта»», — рассказывает Розовский о своей постановке.

Театральная философия

«Говорили, что когда Высоцкий играл Гамлета, он выступал не только от своего актерского «я», но ещё и «от имени поколения». Вот нам надо попытаться сделать подобное. Исполняя «Ромео и Джульетту», мы должны помнить о том, что происходит сегодня на нашей улице и особенно – не на нашей.»

Актуальность трагедии Шекспира

«Никогда раньше человечество не нуждалось так в культуре Возрождения! Мне хотелось бы сделать «Ромео и Джульетту» спектаклем, наткнувшимся на наше время, – чтобы Шекспир был услышан…»