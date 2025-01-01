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Ромео и Джульетта
Билеты от 750₽
Киноафиша Ромео и Джульетта

Спектакль Ромео и Джульетта

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Марк Розовский представляет свою версию трагедии Шекспира

Народный артист России Марк Розовский делится своим взглядом на бессмертную трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта».

Классическое прочтение пьесы
«Это будет классическое прочтение пьесы: с интересными костюмами, поединками на шпагах, танцами. Одним из главных действующих лиц станет музыка: спектакль украсят фрагменты из увертюры-фантазии П. И. Чайковского «Ромео и Джульетта»», — рассказывает Розовский о своей постановке.

Театральная философия
«Говорили, что когда Высоцкий играл Гамлета, он выступал не только от своего актерского «я», но ещё и «от имени поколения». Вот нам надо попытаться сделать подобное. Исполняя «Ромео и Джульетту», мы должны помнить о том, что происходит сегодня на нашей улице и особенно – не на нашей.»

Актуальность трагедии Шекспира
«Никогда раньше человечество не нуждалось так в культуре Возрождения! Мне хотелось бы сделать «Ромео и Джульетту» спектаклем, наткнувшимся на наше время, – чтобы Шекспир был услышан…»

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Иван Власов
Станислав Федорчук
Антон Бельский
Александр Сударев
Николай Глебов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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