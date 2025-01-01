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Спектакль Игроки

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 16+
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Искромётная комедия Н. В. Гоголя 

Герои спектакля — настоящие мастера обмана, обладающие неповторимым обаянием и шармом, которые помогают им ловко водить за нос своих жертв.

Игра на грани риска

Встреча компании матёрых карточных шулеров с опытным аферистом обещает стать настоящей схваткой умов и уловок. Но смогут ли они объединить свои таланты ради крупного выигрыша, или жажда наживы сведёт их в ожесточённую борьбу друг против друга?

Азарт, интриги и юмор

Эта история о хитроумных махинациях, рискованных планах и неожиданных поворотах событий держит зрителей в напряжении до последней минуты. Спектакль полон тонкого юмора и искромётных диалогов, которые превращают авантюру в настоящее театральное удовольствие.

Режиссер
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
В ролях
Александр Гурьянов
Александр Сибирцев
Елисей Смолин
Арина Коренец
Александр Лавров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 сентября
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
19:00 от 1500 ₽

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