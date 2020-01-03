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Слепые кони Фортуны
Билеты от 1000₽
Киноафиша Слепые кони Фортуны

Спектакль Слепые кони Фортуны

Постановка
Эрмитаж 16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Одно из первых в России сценических воплощений романа Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа», выдающегося писателя русской эмиграции

В спектакле исследуются темы человека, его судьбы и неотвратимости этой судьбы — темы, знакомые зрителям по многим классическим произведениям русской литературы.

Действие в России и Париже

Действие происходит в России начала XX века и в загадочном Париже 30-х годов. Главный герой — журналист-эмигрант, который хранит страшную тайну со времен бегства из России, охваченной пламенем Гражданской войны. Тень убитого им тогда человека (при невероятных обстоятельствах) вновь начинает преследовать его повсюду, становясь всё более реальной и смертельно опасной с каждым днем.

Ценность человеческой жизни и невидимая судьба

Главная тема всей русской литературы — ценность человеческой жизни. Спектакль представляет собой неумолимое сближение двух главных героев, подчеркивающее постоянно возрастающее напряжение. Это напряжение ярко передается через многочисленные персонажи: эмигрантов, парижан и случайных посетителей кафе.

Любовь, треугольник и драматический финал

Любовный треугольник и драматический финал оставляют зрителя с главным вопросом: не было ли всё это предопределено заранее, еще в первой сцене спектакля? Существует ли судьба?

Режиссер
Петр Кудряшов
В ролях
Евгений Фроленков
Павел Мамонов
Алла Черных
Валерия Столбикова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Эрмитаж Москва, Н.Арбат, 11
19:00 от 1000 ₽

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