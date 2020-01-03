Спектакль Слепые кони Фортуны

Одно из первых в России сценических воплощений романа Гайто Газданова «Призрак Александра Вольфа», выдающегося писателя русской эмиграции

В спектакле исследуются темы человека, его судьбы и неотвратимости этой судьбы — темы, знакомые зрителям по многим классическим произведениям русской литературы.

Действие в России и Париже

Действие происходит в России начала XX века и в загадочном Париже 30-х годов. Главный герой — журналист-эмигрант, который хранит страшную тайну со времен бегства из России, охваченной пламенем Гражданской войны. Тень убитого им тогда человека (при невероятных обстоятельствах) вновь начинает преследовать его повсюду, становясь всё более реальной и смертельно опасной с каждым днем.

Ценность человеческой жизни и невидимая судьба

Главная тема всей русской литературы — ценность человеческой жизни. Спектакль представляет собой неумолимое сближение двух главных героев, подчеркивающее постоянно возрастающее напряжение. Это напряжение ярко передается через многочисленные персонажи: эмигрантов, парижан и случайных посетителей кафе.

Любовь, треугольник и драматический финал

Любовный треугольник и драматический финал оставляют зрителя с главным вопросом: не было ли всё это предопределено заранее, еще в первой сцене спектакля? Существует ли судьба?