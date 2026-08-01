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Мапуче. Земля людей
Киноафиша Мапуче. Земля людей

Спектакль Мапуче. Земля людей

12+
Режиссер Нияз Гаджиев
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Мапуче. Земля людей» в конном театре Петербурга

Спектакль «Мапуче. Земля людей» погружает зрителей в мир мифологии народа Мапуче и поэзии выдающегося чилийского автора Габриэлы Мистраль. Эта история рассказывает о человеческих судьбах, которые раскрываются через обряды и медитации вокруг важного символа — дерева.

Дерево в спектакле — это не просто природный элемент. Оно олицетворяет память, радость и горе людей. Под его кроной мы росли, играли и мечтали. Люди приходили к дереву с простыми просьбами и искренними молитвами о своих заветных мечтах. Но это дерево также стало свидетелем прихода людей и животных, связывая живое с памятью и ощущениями.

Каждый момент, проведенный в компании дерева, наполнен глубокими смыслами и отражает наши воззрения и устремления. Оно становится символом благодарности и связи между поколениями.

Не пропустите уникальную возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который соединяет в себе элементы культуры, искусства и глубоких эмоций!

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Август
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