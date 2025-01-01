Спектакль Демон Онегина

Меню
Демон Онегина
Контемпорари-мюзикл по классике Пушкина
Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Современная интерпретация классики: мюзикл «Демон Онегина»

Театр «ЛДМ» представляет уникальный мюзикл «Демон Онегина», который является смелым пересмыслением классического наследия. Это спектакль, сочетающий в себе элементы бродвейского мюзикла и традиционного русского театра, способный удивить даже самых искушенных зрителей.

Пушкинская традиция в новом формате

Создатели спектакля решили откровенно говорить о внутренних переживаниях главного героя. Многие зрители, возможно, не знают, что стихи «Демон» написаны Александром Пушкиным как одна из глав «Евгения Онегина». В начале мюзикла зрители встречают старого Онегина, который, терзаемый воспоминаниями, сталкивается со своим альтер эго — Демоном, заставляющим его переосмыслить прошедшую жизнь.

Живое искусство в киномюзикле

Мюзикл «Демон Онегина» выделяется использованием 3D-видеоконтента, что делает его чем-то средним между театром и кино. Здесь живое представление лишено права на ошибку, создавая поистине уникальную атмосферу. Зрители могут наблюдать за воскрешением эпохи романтизма прямо на сцене, без монтажа и дублей.

Гастроли по миру

Спектакль уже завоевал сердца зрителей в Европе и Азии, успешно гастролируя в Любляне и шести крупных городах Китая. Теперь он с огромным успехом идет на сценах Читы и Оренбурга, а вскоре выступит и в Москве. Зрители задаются важными вопросами: сможет ли Онегин раскаяться? Есть ли у Татьяны возможность изменить свои решения? Какова истинная сила, способная противостоять Демону?

Творческая команда и состав

В мюзикле выступают:

  • Евгений Онегин — Иван Ожогин / Игорь Кроль
  • Владимир Ленский — Антон Авдеев / Игорь Скрипко
  • Татьяна Ларина — Татьяна Куликова / Надежда Алексеева / Алина Атласова
  • Ольга Ларина — Натали Козырева / Надежда Кармаева
  • Госпожа Ларина — Маргарита Колганова
  • Няня — Манана Гогитидзе
  • Старый Онегин — Вячеслав Штыпс / Ярослав Шварев
  • Демон — Евгений Чесноков, Олег Габышев
  • Демонята — Елизавета Иванова, Дмитрий Сошин

Атмосфера спектакля

Не нарушайте магию представления: не прерывайте его аплодисментами, не разрывайте волшебный круг! Каждое мгновение в этом мюзикле наполнено смыслом и искусством.

Подготовьтесь к незабываемым эмоциям в мюзикле «Демон Онегина», который покажет, как легко можно переосмыслить классику с помощью современного театрального языка.

Фотографии

Демон Онегина Демон Онегина Демон Онегина

