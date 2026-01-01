Спектакль Романс Коломбины

Романс Коломбины
12+
О спектакле

Вечер поэзии и прозы с Татьяной Морозовой

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится вечер с участием Татьяны Морозовой. Это уникальное событие объединит произведения, образы и чувства, которые актриса представит зрителям.

В центре программы — поэзия Иосифа Бродского, стихотворения Марина Цветаевой и проза Сергея Довлатова. Режиссер Юрий Томошевский, обладающий репутацией мастера работы со словом, создал атмосферу, полную пластичности речи и глубины мысли авторов.

Что предложит вечер?

Зрители смогут насладиться широкой палитрой накаленных чувств и ярких образов, которые на протяжении вечера будут переданы одной актрисой. Татьяна Морозова представит:

  • Красоту и иронию стихотворений Бродского;
  • Страсть и утонченность произведений Цветаевой;
  • Умную и циничную, но в то же время гомерически смешную прозу Довлатова.

Мастера слова

Юрий Томошевский отлично справляется с задачей донести до зрителя всю красоту и пластику автора. Его уникальный подход к сценическому слову делает вечер с Татьяной Морозовой обязательным для посещения любителей поэзии и качественных литературных произведений.

Июнь
13 июня суббота
13:00
Подвал бродячей собаки Санкт-Петербург, Итальянская, 4

Водевили Чехова
6+
Комедия

Водевили Чехова

24 июня в 19:30 Подвал бродячей собаки
от 2500 ₽
Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero
16+
Драма

Фестиваль «Золотая Маска». Литургия Zero

13 июня в 20:00 Александринский театр
от 600 ₽
Орестея
18+
Драма

Орестея

14 июня в 19:00 Театр на Садовой (Приют комедианта)
от 1500 ₽
