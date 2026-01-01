Спектакль Романс Коломбины

Вечер поэзии и прозы с Татьяной Морозовой

В арт-кафе «Подвалъ Бродячей Собаки» состоится вечер с участием Татьяны Морозовой. Это уникальное событие объединит произведения, образы и чувства, которые актриса представит зрителям.

В центре программы — поэзия Иосифа Бродского, стихотворения Марина Цветаевой и проза Сергея Довлатова. Режиссер Юрий Томошевский, обладающий репутацией мастера работы со словом, создал атмосферу, полную пластичности речи и глубины мысли авторов.

Что предложит вечер?

Зрители смогут насладиться широкой палитрой накаленных чувств и ярких образов, которые на протяжении вечера будут переданы одной актрисой. Татьяна Морозова представит:

Красоту и иронию стихотворений Бродского;

Страсть и утонченность произведений Цветаевой;

Умную и циничную, но в то же время гомерически смешную прозу Довлатова.

Мастера слова

Юрий Томошевский отлично справляется с задачей донести до зрителя всю красоту и пластику автора. Его уникальный подход к сценическому слову делает вечер с Татьяной Морозовой обязательным для посещения любителей поэзии и качественных литературных произведений.