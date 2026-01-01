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Это было так...
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Спектакль Это было так...

Постановка
Буфф 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный спектакль о 70-х в театре «Буфф»

Спектакль «Это было так...» погружает зрителей в атмосферу ярких и запоминающихся 70-х годов прошлого века. Это музыкальное обозрение становится своеобразным мостом между прошлым и настоящим, позволяя совершить увлекательное путешествие во времени.

Путешествие в прошлое

Артисты театра «Буфф» подарят зрителям возможность вернуться в советские времена, вызывая у одних тёплые воспоминания о юности, а у других — о далеком детстве. В каждой сцене и музыкальном номере есть что-то личное, дорогое, вызывающее ностальгию по тому времени.

Музыка и персонажи эпохи

На сцене прозвучат культовые песни 70-х, которые отличаются особенной мелодикой и очарованием. В исполнении молодых актёров театра эти композиции обретают новое дыхание и становятся ярким напоминанием об ушедшей эпохе. А каждый персонаж в спектакле – это образ, который напоминает нам о времени пионеров, девушек в нарядных платьях в горошек и популярном телевизионном шоу «Голубой огонёк».

Живая мозаика семидесятых

Спектакль «Это было так...» — это не просто концерт, а целая мозаика из историй, символов и музыки, которые помогают воссоздать те самые семидесятые. Зрители увидят знакомые образы, окунутся в атмосферу беззаботных лет и вспомнят, как выглядела жизнь в ту эпоху — время перемен, мечтаний и романтики.

Режиссер
Мария Немировская
В ролях
Андрей Подберезский
Марина Титова
Георгий Пинаевский
Юлия Овсяникова
Надежда Соболь
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Сентябрь
Октябрь
10 сентября четверг
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
25 сентября пятница
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
29 сентября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
от 1900 ₽
13 октября вторник
19:00
Буфф Санкт-Петербург, просп. Шаумяна, 22
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