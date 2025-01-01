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Гамлет Story
Билеты от 2000₽
Киноафиша Гамлет Story

Спектакль Гамлет Story

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Три Гамлета нашего времени

Сыграть Гамлета — мечта любого артиста? Этот вопрос поднимается в уникальной постановке, в которой три современных Гамлета — бизнесмен, шоумен и офицер спецслужб — сталкиваются с вечным вопросом «быть или не быть». Каждый из этих персонажей, в исполнении Сергея Чонишвили, Алексея Кравченко и Сергея Шнырёва, примеряет на себя маску шекспировского героя, обращаясь к актуальным вопросам жизни с иронией, грустью и юмором.

Актеры и их роли

На сцене выступают известные актеры: Сергей Чонишвили, Алексей Кравченко и Сергей Шнырёв, которые играют современные интерпретации Гамлета. Ироничные, трагичные и комические моменты переплетаются в их играх, заставляя зрителя размышлять о смысле жизни и личном выборе.

Музыка и фантастика

Четвертым Гамлетом на сцене становится музыкант Алексей Айги, который через свою скрипку и музыку ансамбля "4’33”" добавляет глубину и энергетический заряд в спектакль. Музыка звучит со сцены почти с драйвом, создавая атмосферу, которая захватывает зрителя. Вся композиция сочетает современное звучание и классическую гармонию, усиливая эмоции, которые передают актеры.

Многослойное действие

Действие разворачивается в трех измерениях — на сцене, в музыке и в кино. На огромном экране зрители увидят фильм, в котором отображается история человека, задавшего себе сакраментальный вопрос "быть или не быть". Это триединство живой игры, музыки и кинематографа создает уникальную атмосферу, полную размышлений о жизни.

Стихи и проза

Звучат произведения великих поэтов и писателей — Уильяма Шекспира, Иосифа Бродского, Давида Самойлова, Бориса Рыжего, Бахыта Кенжеева, Дмитрия Пригова и самого Сергея Чонишвили, что еще больше углубляет философский подтекст спектакля.

Режиссер и автор сценической версии

Режиссер Наталья Семенова создала уникальную сценическую версию, которая вызывает размышления о философии жизни и о том, что значит быть человеком в наше время.

 

Режиссер
Наталья Семенова
В ролях
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Сергей Чонишвили
Сергей Чонишвили
Сергей Шнырев
Сергей Шнырев
Алексей Айги и ансамбль «4'33''»

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽
7 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Гамлет Story Гамлет Story Гамлет Story Гамлет Story Гамлет Story Гамлет Story

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