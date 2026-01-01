Рок при свечах
0+
О концерте

Музыкальное шоу в Лютеранской церкви Яани Кирик

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится уникальная программа «Рок при свечах» от талантливых музыкантов группы «Звук Света». Это музыкальное шоу, выполненное в свете сотен свечей, объединит в себе рок, эмбиент, этно и классику, создавая неповторимую атмосферу.

На сцене зрителей ждёт живой рояль и струнный ансамбль. Вы будете наслаждаться песнями о вечности, любви и красоте, исполненными с глубоким проникновением в смысл. Это мероприятие порадует тех, кто ценит высокое качество исполнения и необычную эстетику.

«Рок при свечах» — это визитная карточка популярного авторского проекта «Звук Света». Музыканты подготавливали программу, полную искренности и близости к зрителю. Вы сможете ощутить мощь экспрессии рока, свободу эмбиент, проникновенность этно-направления и строгость классической музыки.

Уникальность шоу заключается в том, что содержание не ограничивается формой. Каждый номер становится новой историей, которая трогает до глубины души. Вместо электронных клавишных – живой рояль, вместо синтезатора – струнный ансамбль! Каждый из музыкантов представляет уникальное звучание в гармоничном целостном восприятии.

В программе звучат песни о вечности, любви и красоте, соединяющие традиционные рок-инструменты, классический рояль и флейту, а также народную балалайку. Тысячи зрителей Северной столицы уже оценили концерты группы «Звук Света» и шоу «Рок при свечах» за их эстетику, контрастность и глубину.

Что ожидает зрителей на «Рок при свечах»

  • Современная авторская музыка, ёмкая и содержательная, доступная каждому, кто чувствует сердцем;
  • Песни на русском языке, каждая из которых – это отдельная страница размышлений и состояний;
  • Команда высококлассных музыкантов, целиком преданных своему делу и открывающих сердца зрителей.

Апрель
Декабрь
17 апреля пятница
20:00
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
от 1500 ₽
19 декабря суббота
19:00
от 1500 ₽

