Музыкальное шоу в Лютеранской церкви Яани Кирик

В Лютеранской церкви Яани Кирик состоится уникальная программа «Рок при свечах» от талантливых музыкантов группы «Звук Света». Это музыкальное шоу, выполненное в свете сотен свечей, объединит в себе рок, эмбиент, этно и классику, создавая неповторимую атмосферу.

На сцене зрителей ждёт живой рояль и струнный ансамбль. Вы будете наслаждаться песнями о вечности, любви и красоте, исполненными с глубоким проникновением в смысл. Это мероприятие порадует тех, кто ценит высокое качество исполнения и необычную эстетику.

«Рок при свечах» — это визитная карточка популярного авторского проекта «Звук Света». Музыканты подготавливали программу, полную искренности и близости к зрителю. Вы сможете ощутить мощь экспрессии рока, свободу эмбиент, проникновенность этно-направления и строгость классической музыки.

Уникальность шоу заключается в том, что содержание не ограничивается формой. Каждый номер становится новой историей, которая трогает до глубины души. Вместо электронных клавишных – живой рояль, вместо синтезатора – струнный ансамбль! Каждый из музыкантов представляет уникальное звучание в гармоничном целостном восприятии.

В программе звучат песни о вечности, любви и красоте, соединяющие традиционные рок-инструменты, классический рояль и флейту, а также народную балалайку. Тысячи зрителей Северной столицы уже оценили концерты группы «Звук Света» и шоу «Рок при свечах» за их эстетику, контрастность и глубину.

