Стендап-клуб на Белинского

Вечер юмора в стендап-клубе на Белинского

Стендап-клуб высокого уровня предлагает своим зрителям не только яркие выступления топовых комиков, но и полноценный выбор блюд и напитков. Клуб удобно расположен в центре города, где вы сможете без проблем найти парковку.

Звезды стендапа на одной сцене

В стендап-клубе проходят регулярные концерты, в которых участвуют опытные комики из Санкт-Петербурга и Москвы, а также участники популярных телевизионных шоу и YouTube-форматов. Каждый вечер обещает стать незабываемым, наполняя зал смехом и позитивом.

Неповторимая атмосфера

После концерта вы можете продолжить вечер в наш контактный бар. Здесь вас ждут изысканные напитки и общительные бармены, готовые создать уютную атмосферу для общения с новыми друзьями.

Проверочная программа для истинных знатоков

С понедельника по четверг в 18:30 в клубе проходят проверочные концерты, на которых представлены лучшие шутки и свежий материал от опытных комиков. В 21:00 — настоящие хиты стендапа, которые не оставят равнодушными.

Комфорт и уют

С пятницы по воскресенье гостей ждут самые отборные шутки. Покупая билет без выбора мест, вы получаете комфортное место за столом на 4-5 человек, что обеспечивает общение и уютный отдых в компании друзей.