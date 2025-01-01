Меню
О концерте

Вечер юмора в стендап-клубе на Белинского

Стендап-клуб высокого уровня предлагает своим зрителям не только яркие выступления топовых комиков, но и полноценный выбор блюд и напитков. Клуб удобно расположен в центре города, где вы сможете без проблем найти парковку.

Звезды стендапа на одной сцене

В стендап-клубе проходят регулярные концерты, в которых участвуют опытные комики из Санкт-Петербурга и Москвы, а также участники популярных телевизионных шоу и YouTube-форматов. Каждый вечер обещает стать незабываемым, наполняя зал смехом и позитивом.

Неповторимая атмосфера

После концерта вы можете продолжить вечер в наш контактный бар. Здесь вас ждут изысканные напитки и общительные бармены, готовые создать уютную атмосферу для общения с новыми друзьями.

Проверочная программа для истинных знатоков

С понедельника по четверг в 18:30 в клубе проходят проверочные концерты, на которых представлены лучшие шутки и свежий материал от опытных комиков. В 21:00 — настоящие хиты стендапа, которые не оставят равнодушными.

Комфорт и уют

С пятницы по воскресенье гостей ждут самые отборные шутки. Покупая билет без выбора мест, вы получаете комфортное место за столом на 4-5 человек, что обеспечивает общение и уютный отдых в компании друзей.

10 декабря среда
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
11 декабря четверг
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
12 декабря пятница
19:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
13 декабря суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
14 декабря воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
15 декабря понедельник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
16 декабря вторник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
17 декабря среда
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
18 декабря четверг
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
19 декабря пятница
19:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20 декабря суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21 декабря воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22 декабря понедельник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
23 декабря вторник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
24 декабря среда
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
25 декабря четверг
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
26 декабря пятница
19:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
27 декабря суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
28 декабря воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
29 декабря понедельник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
30 декабря вторник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
31 декабря среда
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
1 января четверг
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
2 января пятница
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
3 января суббота
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
4 января воскресенье
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
5 января понедельник
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
6 января вторник
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
7 января среда
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
8 января четверг
16:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
18:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
21:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
23:40
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
9 января пятница
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
10 января суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1390 ₽
11 января воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
12 января понедельник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
13 января вторник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
14 января среда
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
15 января четверг
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
16 января пятница
19:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
17 января суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
18 января воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
19 января понедельник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
20 января вторник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21 января среда
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
22 января четверг
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
23 января пятница
19:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
24 января суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
25 января воскресенье
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
26 января понедельник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
27 января вторник
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
28 января среда
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
29 января четверг
18:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
21:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 690 ₽
30 января пятница
19:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
21:50
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
31 января суббота
17:30
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
20:00
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽
22:20
Стендап-клуб на Белинского Санкт-Петербург, Белинского, 9а
от 1090 ₽

