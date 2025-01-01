Меню
Анатолий Бороздин. Стендап-концерт
18+
О концерте

Анатолий Бороздин: стенд-ап в Stage Standup Club

Анатолий Бороздин - комик, который заставит вас смеяться до слёз! Этот яркий представитель стендапа, выделяющийся своим стилем и харизмой, уже успел завоевать сердца зрителей. Но, чтобы по-настоящему оценить его талант, необходимо увидеть его живое выступление.

О карьере комика

Анатолий стал известен благодаря участию в популярных проектах, таких как «Открытый микрофон» и «Stand Up» на ТНТ, а также в шоу «РАЗГОНЫ» и OUTSIDE STAND UP. Его уникальный подход и оригинальный юмор делают каждое выступление незабываемым событием.

Что ожидать на концерте

На стендап-концерте в Stage Standup Club вы сможете насладиться не только искренними шутками, но и наблюдать, как комик взаимодействует с аудиторией. Каждый вечер его выступления полны энергией, свежими темами и зарядом позитива.

Не пропустите шанс увидеть Анатолия Бороздина вживую - это отличный способ поднять настроение и провести вечер в компании талантливого артиста!

Декабрь
20 декабря суббота
18:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 800 ₽

