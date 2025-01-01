Меню
Робинзон Крузо
Билеты от 1200₽
Спектакль Робинзон Крузо

Спектакль Робинзон Крузо

Постановка
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Первая в России постановка оперы «Робинзон Крузо»

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представляет первую в России постановку комической оперы Жака Оффенбаха «Робинзон Крузо». Постановочная группа включает режиссера Александра Тителя, дирижера Арифа Дадашева и художника Владимира Арефьева. Русский текст диалогов и вокальных номеров подготовил Алексей Иващенко по заказу театра.

Интересные факты о спектакле

Оперетта «Робинзон Крузо» была впервые представлена в Париже в 1867 году, а менее чем через год премьеры состоялись в Вене и Брюсселе. Спектакль также встретился с американской аудиторией, вызвав новый всплеск интереса к музыкальной форме в XX веке благодаря постановкам в Лондоне и Париже и записи, выпущенной на лейбле Opera Rara в 1981 году.

Сюжет и характерные особенности

В основу либретто оперетты легли мотивы знаменитого романа Даниэля Дефо, однако сюжет подвергся значительной переработке. На поиски пропавшего Робинзона отправляется его невеста Ядвига, которая вскоре собирает на необитаемом острове весьма разношерстную компанию.

Мнения о спектакле

Режиссер-постановщик Александр Титель делится своими мыслями: «Это история “блудных сыновей”, ежечасно открывающих мир для себя и для нас. Именно они летят в космос, двигают науку, творят искусство. Любопытство, жажда риска, авантюризм – это же здорово! В роскошных оффенбаховских ансамблях – приключения и открытия, любовь и море чистой радости, которыми мы хотим поделиться с нашей публикой, ради чего даже расположимся к ней поближе».

Спектакль обещает быть интересным тем, кто ценит музыкальные постановки с неожиданными поворотами сюжета и живописными музыкальными номерами.

Купить билет на спектакль Робинзон Крузо

Январь
10 января суббота
18:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽
11 января воскресенье
14:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

Фотографии

Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо Робинзон Крузо

