Ритмы Колумбии

Музыка Южной Америки в Детской филармонии

В этом замечательном музыкальном вечере вас ждет яркий калейдоскоп мелодий и ритмов Южной Америки, представленный талантливым творческим тандемом музыкантов из Латинской Америки, известных в Екатеринбурге.

Сочетание стилей и культур

На концерте прозвучат зажигательные композиции аргентинских, кубинских и колумбийских композиторов ХХ века, а также произведения народного фольклора, обработанные в современном стиле. Этот уникальный репертуар не только поднимет настроение, но и подарит заряд позитивной энергии.

Важно знать

В случае неблагоприятных погодных условий администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М.И. Павермана. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить это увлекательное событие!