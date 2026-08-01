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Ритмы Колумбии
Киноафиша Ритмы Колумбии

Ритмы Колумбии

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка Южной Америки в Детской филармонии

В этом замечательном музыкальном вечере вас ждет яркий калейдоскоп мелодий и ритмов Южной Америки, представленный талантливым творческим тандемом музыкантов из Латинской Америки, известных в Екатеринбурге.

Сочетание стилей и культур

На концерте прозвучат зажигательные композиции аргентинских, кубинских и колумбийских композиторов ХХ века, а также произведения народного фольклора, обработанные в современном стиле. Этот уникальный репертуар не только поднимет настроение, но и подарит заряд позитивной энергии.

Важно знать

В случае неблагоприятных погодных условий администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал имени М.И. Павермана. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить это увлекательное событие!

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽
20:30
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 1500 ₽

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