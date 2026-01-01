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Dschinghis Khan / Чингис Хан
Билеты от 3000₽
Киноафиша Dschinghis Khan / Чингис Хан

Dschinghis Khan / Чингис Хан

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте

Долгожданный концерт группы Dschinghis Khan 

Группа Dschinghis Khan, известная своими яркими выступлениями и незабываемым стилем, возвращается на сцену с новым концертом. Основанная Вольфгангом Хайкелем в Мюнхене в 1979 году, группа быстро завоевала популярность, заняв четвертое место на конкурсе Евровидение с песней «Dschinghis Khan». Через короткое время их сингл «Moskau» стал настоящим хитом, удерживая первое место в чартах Австралии на протяжении шести недель.

В репертуаре группы находятся такие хиты, как «Hadschi Halef Omar», «Rom», «Pistolero» и «Loreley», которые сделали Dschinghis Khan законодателями жанра евродиско-поп. После выпуска шести альбомов к 1985 году, группа сделала паузу, но в 2005 году возродилась с приходом нового участника Штефана Трака.

Их культовый хит «Moskau» вновь стал актуальным, когда в 2018 году он стал неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу в России. В 2020 году Вольфганг Хайкель и Штефан Трак выпустили восьмой альбом группы под названием «Here We Go».

Энергия и запоминающиеся образы

Выступления Dschinghis Khan отличаются безумной энергетикой и яркими костюмами, которые надолго остаются в памяти зрителей. В составе группы можно встретить звезд, таких как Штефан Трак, Лейла Меликли, Андрей Иванов и Ден Логинов. Их великолепное шоу обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки!

Купить билет на концерт Dschinghis Khan / Чингис Хан

Помощь с билетами
Ноябрь
20 ноября пятница
20:00
Руки вверх! Москва, Нижегородская, 2, корп. 1, ТК «Нижегородский пассаж»
от 3000 ₽
В других городах
Ноябрь
5 ноября четверг
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1500 ₽
6 ноября пятница
20:00
Dom Печати Уфа, 50-летия Октября, 19, РК «Тинькофф-холл»
от 2200 ₽
7 ноября суббота
20:00
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
от 1500 ₽
8 ноября воскресенье
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 1500 ₽

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