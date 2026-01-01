Dschinghis Khan / Чингис Хан

Долгожданный концерт группы Dschinghis Khan

Группа Dschinghis Khan, известная своими яркими выступлениями и незабываемым стилем, возвращается на сцену с новым концертом. Основанная Вольфгангом Хайкелем в Мюнхене в 1979 году, группа быстро завоевала популярность, заняв четвертое место на конкурсе Евровидение с песней «Dschinghis Khan». Через короткое время их сингл «Moskau» стал настоящим хитом, удерживая первое место в чартах Австралии на протяжении шести недель.

В репертуаре группы находятся такие хиты, как «Hadschi Halef Omar», «Rom», «Pistolero» и «Loreley», которые сделали Dschinghis Khan законодателями жанра евродиско-поп. После выпуска шести альбомов к 1985 году, группа сделала паузу, но в 2005 году возродилась с приходом нового участника Штефана Трака.

Их культовый хит «Moskau» вновь стал актуальным, когда в 2018 году он стал неофициальным гимном Чемпионата мира по футболу в России. В 2020 году Вольфганг Хайкель и Штефан Трак выпустили восьмой альбом группы под названием «Here We Go».

Энергия и запоминающиеся образы

Выступления Dschinghis Khan отличаются безумной энергетикой и яркими костюмами, которые надолго остаются в памяти зрителей. В составе группы можно встретить звезд, таких как Штефан Трак, Лейла Меликли, Андрей Иванов и Ден Логинов. Их великолепное шоу обещает стать настоящим праздником для всех поклонников музыки!