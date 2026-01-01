Приглашаем вас на особенный вечер с концертом группы Stambulchik Brothers. Уникальная атмосфера, где каждый аккорд и каждое слово наполняют пространство эмоциями, ждет зрителей. Музыка группы охватывает множество культур и эпох, благодаря чему вы сможете насладиться разнообразием стилей и мелодий.
Группа поет на русском, английском, французском и польском языках, даря своим слушателям богатый репертуар. Откройте для себя шедевры Эдит Пиаф, незабвенные хиты Pink Floyd и The Beatles, чарующие песни Марыли Родович и народные мелодии, которые согревают душу.
В составе группы собраны настоящие профессионалы:
Присоединяйтесь к концерту Stambulchik Brothers и позвольте музыке объединить ваши сердца в этот особенный весенний вечер!