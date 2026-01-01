Весенний концерт Stambulchik Brothers

Приглашаем вас на особенный вечер с концертом группы Stambulchik Brothers. Уникальная атмосфера, где каждый аккорд и каждое слово наполняют пространство эмоциями, ждет зрителей. Музыка группы охватывает множество культур и эпох, благодаря чему вы сможете насладиться разнообразием стилей и мелодий.

Творчество на разных языках

Группа поет на русском, английском, французском и польском языках, даря своим слушателям богатый репертуар. Откройте для себя шедевры Эдит Пиаф, незабвенные хиты Pink Floyd и The Beatles, чарующие песни Марыли Родович и народные мелодии, которые согревают душу.

Мастера сцены

В составе группы собраны настоящие профессионалы:

Николай Григорьев — гитары и бузуки

Юрий Хазин — рояль и вокал

Станислав Кабища — виолончель и голос

Дмитрий Злоказов — барабаны

Валерий Аминов — скрипка

Елена Зорина — вокал и перкуссия

Светлана Потапова — вокал и гармоника

Михаил Симаков — вокал, укулеле и флейта

Присоединяйтесь к концерту Stambulchik Brothers и позвольте музыке объединить ваши сердца в этот особенный весенний вечер!