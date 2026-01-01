Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Stambulchik brothers
Киноафиша Stambulchik brothers

Stambulchik brothers

18+
Возраст 18+

О концерте

Весенний концерт Stambulchik Brothers

Приглашаем вас на особенный вечер с концертом группы Stambulchik Brothers. Уникальная атмосфера, где каждый аккорд и каждое слово наполняют пространство эмоциями, ждет зрителей. Музыка группы охватывает множество культур и эпох, благодаря чему вы сможете насладиться разнообразием стилей и мелодий.

Творчество на разных языках

Группа поет на русском, английском, французском и польском языках, даря своим слушателям богатый репертуар. Откройте для себя шедевры Эдит Пиаф, незабвенные хиты Pink Floyd и The Beatles, чарующие песни Марыли Родович и народные мелодии, которые согревают душу.

Мастера сцены

В составе группы собраны настоящие профессионалы:

  • Николай Григорьев — гитары и бузуки
  • Юрий Хазин — рояль и вокал
  • Станислав Кабища — виолончель и голос
  • Дмитрий Злоказов — барабаны
  • Валерий Аминов — скрипка
  • Елена Зорина — вокал и перкуссия
  • Светлана Потапова — вокал и гармоника
  • Михаил Симаков — вокал, укулеле и флейта

Присоединяйтесь к концерту Stambulchik Brothers и позвольте музыке объединить ваши сердца в этот особенный весенний вечер!

Купить билет на концерт Stambulchik brothers

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
19:00
Joy Pub Екатеринбург, Сибирский тракт дублер, 2, ТРЦ «Комсомолл», 4 этаж

В ближайшие дни

Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!
18+
Рок

Znaki — 20 лет. Прощальный концерт!

28 ноября в 19:00 Фабрика
Билеты
Любэ
6+
Эстрада Шансон

Любэ

3 декабря в 19:00 Космос
от 3500 ₽
Оркестр Лундстрема. Легенда джаза
16+
Классическая музыка Живая музыка Джаз

Оркестр Лундстрема. Легенда джаза

16 октября в 20:00 Свердловская филармония
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше