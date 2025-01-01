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Риф
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Спектакль Риф

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль по одноименному роману Алексея Поляринова

Спектакль «Риф» по мотивам романа Алексея Поляринова – это захватывающее путешествие в мир, где реальные события сплетаются с мифами и аллегориями. Поляринов мастерски преподносит современную российскую действительность через призму магического реализма, погружая зрителя в атмосферу размышлений о человеческой природе, памяти и истории.

История романа охватывает разные временные периоды, разворачивая перед нами череду событий, где герои сталкиваются с глубокими вопросами своего существования. В театральной версии Бориса Павловича эта многослойность текста бережно перенесена на сцену, создавая спектакль, который заставляет задуматься и о мире вокруг, и о внутреннем мире каждого из нас.

О постановке

Режиссер Борис Павлович находит уникальные сценические решения, которые позволяют не просто пересказать сюжет, а создать яркий визуальный мир, где герои переходят границы времени и пространства. В постановке задействованы современные театральные приемы — трансформирующиеся декорации, световые и звуковые эффекты, которые помогают зрителю полностью погрузиться в атмосферу мистики и тайны.

Почему стоит посмотреть?

«Риф» — это не только захватывающая история, но и глубокое исследование человеческой психологии и культуры. Спектакль будет интересен как поклонникам оригинального романа, так и тем, кто ищет в театре нестандартные формы выражения и глубокие философские смыслы.

Режиссер
Борис Павлович
В ролях
Юлия Гришаева
Юлия Захаркина
Анна-Магда Обершт
Кристина Токарева
Александр Худяков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 августа
Скороход Санкт-Петербург, Московский просп., 107, корп. 5, 4 этаж
19:00 от 2000 ₽

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