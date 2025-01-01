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Плоды небытия
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Спектакль Плоды небытия

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Читка пьесы Фердинанда Брукнера

Приглашаем вас на постановку пьесы «Плоды небытия» — завершения шестичастного цикла Брукнера, посвященного судьбе немецкой молодежи на фоне двух мировых войн.

Сюжет и контекст

Пьеса «Плоды небытия» разворачивается в 1948 году, в разрушенном войной городе у подножия Альп. Главные герои — молодые люди, вчерашние школьники, чьи отцы погибли в одной из самых жестоких войн XX века. Они вступают во взрослую жизнь, наполненную надеждами и страхами, охваченные духом времени, когда на месте разрушений возникают новые стремления.

Темы и идеи

Брукнер мастерски использует драматургические приемы, чтобы затронуть важные проблемы своего времени. В его словах звучит не только печаль, но и надежда: «Среди стольких разрушений было так много надежды. Теперь развалины постепенно исчезают, а вместе с ними и надежда».

Также пьеса поднимает вопрос о принятии безнадежности, подчеркивая важность честности и мужества: «Нужно принять безнадежность, но не в слабости и страхе, а в честности и мужестве. Для этого, по крайней мере, требуется что-то вроде героизма».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и проницательную работу, погружающую в размышления о жизни, утрате и возрождении надежды.

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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