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Ревизор
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Спектакль Ревизор

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Ревизор» в Театре эстрады Аркадия Райкина

Новая интерпретация «Ревизора» Гоголя:

Как может развиваться ситуация, если в наше время кто-то попадает в захолустье и его принимают за важную персону? В классической пьесе Гоголя «Ревизор» мы знаем ответ, но новая постановка в Театре эстрады имени Аркадия Райкина обещает нечто большее. Здесь режиссёр Стас Парфёнов объединил две пьесы – знаменитого «Ревизора» и менее известный «Театральный разъезд после представления новой комедии».

Особенности постановки:

В этой интерпретации на сцену выйдет не только Хлестаков и компания представителей городских властей, но и символическое воплощение Смеха, который станет основным «положительным персонажем». Это столкновение классики и современности позволит зрителям увидеть актуальные приметы сегодняшнего дня через призму гоголевской сатиры.

Современный антураж:

«Ревизор» Театра Эстрады отличается оригинальным подходом. Молодой бездельник Хлестаков предстанет как «диванный критик», готовый делиться мнением по любому вопросу. Обитатели уездного города станут яркой пародией на человеческие пороки, которые остаются неизменными во все времена. В роли Городничего выступит художественный руководитель театра, заслуженный артист России Юрий Гальцев, который придаст персонажу новую глубину и современное звучание.

Не пропустите:

Эта версия «Ревизора» предлагает свежий взгляд на классическое произведение, привнося в него элементы современности и фирменный стиль Театра Эстрады. Зрители увидят, как гоголевские герои становятся отражением нашего времени, напоминая, что «какие времена, такие и герои».

Режиссер
Стас Парфенов
В ролях
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Юрий Михайлик
Игорь Ярошевич
Роман Виноградов
Александр Алексин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 30 сентября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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