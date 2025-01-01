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Спектакль Ревизор

Постановка
Театр на Литейном
Продолжительность 1 час 30 минут

О концерте/спектакле

Исследование пустоты: спектакль Антона Федорова по Гоголю

Режиссер Антон Федоров, ученик известного театрального мастера Юрия Погребничко, представляет новый спектакль, основанный на одной из самых известных пьес Николая Гоголя. В своей работе Федоров исследует тему пустоты и ее природы, стремясь найти новый язык для обсуждения знакомых зрителю тем.

Новый взгляд на классический текст

В спектакле слова Гоголя служат скорее звуковым сопровождением, чем основным смыслом. Текст остается неизменным, но очищается от исторических обстоятельств, теряя свой первоначальный смысл на глазах зрителей. Это позволяет зрителям переосмыслить классическую пьесу в контексте современности.

Цитата режиссера

Антон Федоров говорит: «Всё самое страшное, как и самое прекрасное, мы создаём собственными руками. На самом деле понятно: этого ничего нет. Есть только пустота. Нам хотелось переосмыслить классический текст именно в этом ключе, очистив его от каких-либо исторических обстоятельств и всего прочего. Попытаться посмотреть на классическую пьесу как на вечную тему: тему пустоты. Потому что именно сейчас, сегодня, на мой взгляд, мы находимся ближе всего к чувствованию этой пустоты. И хотелось бы выразить это в современности, современным же языком».

Интересные факты

В спектакле также используются фрагменты интервью известного музыканта и композитора Олега Каравайчука, что добавляет дополнительный контекст и глубину к исследуемой теме. Это взаимодействие разных направлений искусства создает уникальный опыт для зрителей.

Не упустите возможность увидеть этот экспериментальный спектакль, который ставит под сомнение привычные представления о классике и приглашает зрителя к размышлениям о пустоте в нашем современном мире.

Режиссер
Антон Фёдоров
Антон Фёдоров
В ролях
Максим Севриновский
Алексей Чернышев
Максим Громов
Илья Окс
Егор Павлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

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