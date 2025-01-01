Меню
Тайны Мадридского двора
Билеты от 900₽
Киноафиша Тайны Мадридского двора

Спектакль Тайны Мадридского двора

Комедия в 2-х действиях 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 900₽

О спектакле

Комедия по пьесе Эжен Скриб в Малый театре

Малый театр (сцена на Ордынке) приглашает зрителей на захватывающий спектакль по пьесе Эжен Скриб. В центре истории находится французская принцесса Маргарита, которая в XVI веке решает освободить своего брата-короля из испанского плена. Каждое действие спектакля наполнено любовными интригами и густыми тайнами, и герои, кажется, живут на грани раскрытия своих чувств.

Характеры и комедия

Этот спектакль, исполненный исторического колорита, обязательно станет находкой для любителей театра, которые ценят исторические комедии и сложные характеры.

Команда постановки

Режиссёр-постановщик спектакля - народный артист России В.М. Бейлис. Визуальное оформление доверено народному художнику России Э.Г. Стенбергу, а музыкальное сопровождение подготовит Ш. Каллош.

Балетмейстером выступит заслуженный работник культуры России М.Н. Суворова, а художником по костюмам - Н.Ю. Поваго. Освещением спектакля займется заслуженный работник культуры России А.Е. Изотов.

Профессиональная поддержка

В постановке участвуют талантливые ассистенты: заслуженный работник культуры России В.М. Егоров, М.Е. Арсеньева, А.О. Ефимова, а также второй режиссер А.Н. Колесникова. Суфлёры, среди которых заслуженная артистка России Л.В. Андреева, заслуженный работник культуры России Л.И. Меркулова, И.И. Варламова, Д.Е. Сидорова, обеспечат творческую атмосферу на сцене.

Не упустите шанс увидеть эту яркую и интригующую историю о любви и тайнах в историческом контексте!

Февраль
Март
3 февраля вторник
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
12 марта четверг
19:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽
22 марта воскресенье
18:00
Филиал Малого театра Москва, Б.Ордынка, 69
от 900 ₽

Фотографии

Тайны Мадридского двора Тайны Мадридского двора Тайны Мадридского двора Тайны Мадридского двора Тайны Мадридского двора Тайны Мадридского двора Тайны Мадридского двора

