Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Охота за тенью» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Метод Гренхольма
Билеты от 2000₽
Киноафиша Метод Гренхольма

Спектакль Метод Гренхольма

Постановка
Театр Сатиры 16+
Режиссер Альберт Хасиев
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Психологический триллер «Метод Грёнхольма» в Театре Сатиры

Сцена «Чердак Сатиры» приглашает вас на ожидаемую премьеру спектакля «Метод Грёнхольма», написанного Жорди Гальсераном-и-Феррера. Этот триллер, переведённый Владимиром Подгусковым, погружает зрителей в напряжённую атмосферу соревнования и психологической игры.

Кто станет победителем?

Четыре участника ожидают собеседования на престижную должность. Каждый из них стремится доказать свою значимость и готов на всё ради успеха в карьере. По мере развития событий зрители становятся свидетелями интригующих разговоров, в которых персонажи открывают свои тайны и сомнения. Но кто же в итоге останется единственным победителем? Этот вопрос остаётся открытым до самого финала.

О спектакле

Спектакль в жанре психологического триллера рассчитан на зрителей старше 16 лет. «Метод Грёнхольма» изучает темы амбиций, манипуляций и моральных дилемм, актуальных в современном обществе. Опасные игры, в которые играют герои, заставляют задуматься о том, как далеко человек готов зайти ради достижения своих целей.

Не пропустите возможность увидеть эту захватывающую постановку в исполнении талантливых актёров на сцене «Чердак Сатиры».»

Купить билет на спектакль Метод Гренхольма

Помощь с билетами
Март
7 марта суббота
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 2000 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Генерал и его семья
16+
Драма
Генерал и его семья
6 апреля в 19:30 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
Билеты
Египетские ночи
18+
Драма Классическая драма
Египетские ночи
12 марта в 19:00 Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена
от 1500 ₽
Сказка о Белоснежке и семи гномах
0+
Детский Цирк
Сказка о Белоснежке и семи гномах
28 марта в 13:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше