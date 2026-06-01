Комедия о любви и жизни

Смех с первой до последней минуты, юмор на грани, честный и жёсткий мужской взгляд на отношения — всё это представит комический спектакль «Разобрали всех девок», основанный на известных лирических стихах НЕпоэта Ломового.

От соцсетей до сцены

Точные и острые фельетоны «о любви», которые уже завоевали миллионы просмотров в соцсетях, теперь обретут новую жизнь на театральной сцене. Спектакль порадует зрителей оригинальным прочтением, в котором выступят любимые актёры.

Что ждать от спектакля

Зрителей ожидают 100 минут непрерывного смеха, актёрского таланта и удовольствия. Уникальное сочетание режиссёрских решений, фирменного саунддизайна и эффектной видеопрограммы создаст атмосферу, полную эмоций.

Честно и смешно

Не упустите возможность стать частью этого смелого и весёлого спектакля! «Разобрали всех девок» подарит вам заряд положительных эмоций и заставит задуматься о настоящих чувствах, любви и отношениях.