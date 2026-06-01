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Разобрали всех девок
Билеты от 3000₽
Киноафиша Разобрали всех девок

Спектакль Разобрали всех девок

18+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О спектакле

Комедия о любви и жизни

Смех с первой до последней минуты, юмор на грани, честный и жёсткий мужской взгляд на отношения — всё это представит комический спектакль «Разобрали всех девок», основанный на известных лирических стихах НЕпоэта Ломового.

От соцсетей до сцены

Точные и острые фельетоны «о любви», которые уже завоевали миллионы просмотров в соцсетях, теперь обретут новую жизнь на театральной сцене. Спектакль порадует зрителей оригинальным прочтением, в котором выступят любимые актёры.

Что ждать от спектакля

Зрителей ожидают 100 минут непрерывного смеха, актёрского таланта и удовольствия. Уникальное сочетание режиссёрских решений, фирменного саунддизайна и эффектной видеопрограммы создаст атмосферу, полную эмоций.

Честно и смешно

Не упустите возможность стать частью этого смелого и весёлого спектакля! «Разобрали всех девок» подарит вам заряд положительных эмоций и заставит задуматься о настоящих чувствах, любви и отношениях.

В ролях
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Олег Ломовой

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Июнь
30 июня вторник
20:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 3000 ₽

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