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Айболит. Новогодние приключения
Билеты от 1150₽
Киноафиша Айболит. Новогодние приключения

Спектакль Айболит. Новогодние приключения

0+
Возраст 0+
Билеты от 1150₽

О спектакле

Новогодняя сказка с Айболитом в Цирке чудес

Цирк чудес приглашает всех, кто верит в настоящее волшебство, познакомиться с Айболитом — самым добрым доктором в мире! Это уникальное одноактовое цирковое шоу подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые моменты.

Вместе с любимым персонажем дети станут участниками головокружительных приключений, узнают силу дружбы и помогут всем зверятам загадать заветные желания у новогодней ёлки. Вас ждет веселое и запоминающееся время, наполненное радостью и удивлением.

Дедушка Мороз и волшебные номера

В праздничном представлении зрителей будет сопровождать Дедушка Мороз — главный зимний волшебник и лучший друг доктора Айболита. В такой удивительной компании новогоднее настроение обязательно посетит каждого!

Чудеса циркового искусства

Мы собрали в этом спектакле целую коллекцию чудес: уникальные цирковые номера, красивый живой вокал, потрясающие костюмы и современные спецэффекты. Не обойдется и без активных игр и танцев со зрителями.

Подарите себе и своим близким добрую и яркую историю, пронизанную волшебством! Это представление станет прекрасным способом отметить Новый год и зарядиться позитивными эмоциями.

Купить билет на спектакль Айболит. Новогодние приключения

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Декабрь
Январь
13 декабря воскресенье
17:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
26 декабря суббота
15:30
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1150 ₽
17:30
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1150 ₽
3 января воскресенье
15:30
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
17:30
ДК «Нагорный» Москва, Электролитный пр., 3, корп. 1
от 1700 ₽
5 января вторник
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
13:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽
16:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1150 ₽

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