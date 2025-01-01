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Творческий вечер Михаила Полицеймако
Билеты от 1600₽
Киноафиша Творческий вечер Михаила Полицеймако

Спектакль Творческий вечер Михаила Полицеймако

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Михаил Полицеймако: «Несерьёзно о серьёзном»

Михаил Полицеймако — настоящий человек-праздник, заряжающий энергией и искромётным юмором как на сцене, так и в жизни. Его главный принцип: «Все должны получить удовольствие!» В этот вечер он выйдет на сцену, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции.

Запоминающаяся программа

Вас ждёт программа, наполненная удивительными и забавными историями из жизни, кино и театра. Трагикомичные ситуации, о которых он расскажет, заставят вас смеяться до слёз и сопереживать каждому слову.

Мастер слова

Полицеймако — не только талантливый актёр, но и мастер слова. С первых минут его голос, интонации и неподражаемое чувство юмора захватывают внимание зрителей, погружая их в мир ярких и искренних эмоций.

Уникальный стиль

Подзаголовок вечера — «Несерьёзно о серьёзном» — идеально отражает его стиль. Михаил виртуозно сочетает лёгкость и глубину, рассказывая о важных вещах с изрядной долей юмора.

Закулисные истории

Его уникальный взгляд на жизнь сформировался благодаря детству, проведённому за кулисами легендарного Театра на Таганке, где работала его мама — актриса Марина Полицеймако. Михаил вырос в актёрской семье: его отец — легендарный Семён Фарада, а окружение с детства составляли звёзды театральной и кинематографической Москвы. Этот бесценный опыт подарил ему множество закулисных историй, которыми он с удовольствием делится со зрителями.

Необычные сюжеты

В его творческом багаже — миллионы реальных, невыдуманных сюжетов, каждый из которых достоин отдельного фильма.

Приходите за эмоциями

Приходите, чтобы насладиться талантом Михаила Полицеймако, зарядиться хорошим настроением и провести время в атмосфере радости и смеха. Мы ждём вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако Творческий вечер Михаила Полицеймако

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