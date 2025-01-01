Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
ИИстринские ведьмы. Промт на любовь
Билеты от 1500₽
Киноафиша ИИстринские ведьмы. Промт на любовь

Спектакль ИИстринские ведьмы. Промт на любовь

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль "ИИстринские ведьмы": современная магия и любовь

Приглашаем вас на уникальный спектакль "ИИстринские ведьмы", в котором три ведьмы нашего времени пытаются создать мужчину своей мечты. Однако современные реалии ставят перед ними неожиданные испытания.

Магия vs. технологии

Древние магические практики, которыми пользовались их предшественницы, утратили свою мощь. Теперь колдующим героиням необходимо осваивать современные технологии. Используя возможности искусственного интеллекта, каждая из ведьм воплощает в жизнь различные личные характеристики и подходы к созданию идеала.

Философские размышления о любви

Спектакль поднимает важные философские вопросы о современном понимании идеала. Возможно ли синтезировать любовь и безупречность искусственным путем? Какие последствия могут ожидать создателей "идеального" человека? Эти вопросы заставляют задуматься о высоких нравственных дилеммах, с которыми сталкиваются героини.

Ожидаемые переживания

На пути к созданию своего мечты волшебницам предстои сложные моральные дилеммы и душевные переживания. Зрители смогут стать свидетелями сложных маневров, взаимодействий и эмоциональных конфликтов, которые превращают спектакль в увлекательное театральное путешествие.

Не упустите возможность увидеть, как старинная магия сталкивается с современными технологиями, и наблюдать за трансформацией любви на сцене!

Купить билет на спектакль ИИстринские ведьмы. Промт на любовь

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
19 декабря пятница
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽
24 января суббота
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽
17 февраля вторник
19:00
La'Театр Москва, Хамовнический Вал, 34
от 1500 ₽

В ближайшие дни

«Новогодний цирк» на ВДНХ
0+
Детские елки Детский Цирк
«Новогодний цирк» на ВДНХ
8 января в 18:00 Павильон №11 «Казахстан»
от 1500 ₽
Собачье сердце
16+
Драма Премьера
Собачье сердце
22 декабря в 19:00 МТЮЗ
от 2500 ₽
Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук
16+
Драма
Дневник Алены Чижук. А еще почта, жж и фейсбук
2 февраля в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше