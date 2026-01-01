RAVDINA. Большой сольный концерт

Концерт RAVDINA в Москве: новая глава в карьере Дарьи Равдиной

В клубе «Pravda» в Москве пройдет концерт сольного проекта RAVDINA, созданного российской вокалисткой Дарьей Равдиной. Дарья уже успела зарекомендовать себя в мире тяжелой альтернативной музыки, став новой вокалисткой группы «СЛОТ».

На концерте RAVDINA вас ждут собственные треки Дарьи, такие как «Между нами», «SHADOWS» и «In Flame». Это отличная возможность насладиться как полюбившимися хитовыми композициями, так и новыми произведениями с предстоящего альбома «комната».

Не упустите шанс посетить этот двухчасовой концерт, который обещает быть ярким и запоминающимся. Поклонники альтернативной музыки и фанаты Дарьи Равдиной не останутся равнодушными!

Мы с нетерпением ждем встречи с вами!