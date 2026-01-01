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RAVDINA. Большой сольный концерт
Билеты от 1700₽
Киноафиша RAVDINA. Большой сольный концерт

RAVDINA. Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте

Концерт RAVDINA в Москве: новая глава в карьере Дарьи Равдиной

В клубе «Pravda» в Москве пройдет концерт сольного проекта RAVDINA, созданного российской вокалисткой Дарьей Равдиной. Дарья уже успела зарекомендовать себя в мире тяжелой альтернативной музыки, став новой вокалисткой группы «СЛОТ».

На концерте RAVDINA вас ждут собственные треки Дарьи, такие как «Между нами», «SHADOWS» и «In Flame». Это отличная возможность насладиться как полюбившимися хитовыми композициями, так и новыми произведениями с предстоящего альбома «комната».

Не упустите шанс посетить этот двухчасовой концерт, который обещает быть ярким и запоминающимся. Поклонники альтернативной музыки и фанаты Дарьи Равдиной не останутся равнодушными!

Мы с нетерпением ждем встречи с вами!

Купить билет на концерт RAVDINA. Большой сольный концерт

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Сентябрь
26 сентября суббота
20:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 1700 ₽

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