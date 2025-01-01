Меню
Киноафиша Человек для любви

Человек для любви

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальная композиция «Человек для любви»

Московский театр поэтов Влада Маленко с гордостью представляет свою новую литературно-музыкальную композицию «Человек для любви». Это уникальное событие объединяет лучшие голоса современных поэтов и виртуозное мастерство музыкантов, создавая завораживающий синтез художественного слова и музыки.

Весна как время обновления

Весна — это пора пробуждения и обновления. Она тесно связана с итогами прошедшего года и нежным взглядом в будущее. Важно помнить о прошлом с уважением и благодарностью, а о будущем — с верой и любовью.

Вечер лирики и музыкального вдохновения

«Человек для любви» — это вечер лирики, ставящий в центр внимания главное созидательное чувство человека. Зрители смогут насладиться как современной лирикой, так и образцами поэзии прошлого века, органично переплетёнными с классической музыкой.

На сцене — команда талантов

На сцене выступят поэты и артисты Московского театра поэтов Влада Маленко. Режиссёр спектакля — Роман Сорокин, который известен своим умением создавать глубокие и впечатляющие театральные проекты.

Не упустите шанс насладиться этой уникальной композицией — вечер, который оставит неизгладимое впечатление и затронет самые нежные струны вашего сердца.

Ноябрь
6 ноября четверг
19:00
Киноконцертный зал «Эльдар» Москва, Ленинский просп., 105
от 500 ₽

