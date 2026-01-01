Спектакль Распутник

Комедия по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта в Театре «Буфф»

Театр «Буфф» Санкт-Петербурга представит захватывающую комедию по пьесе Эрика-Эмманюэля Шмитта. Главный герой — философ Дени Дидро, который пытается написать статью для «Энциклопедии» на тему «Мораль». Однако ему постоянно мешают женщины, которые вряд ли оставляют его в покое.

Сюжет и персонажи

Как проведет день писатель, драматург и философ в своем кабинете, напоминающем будуар? Конечно, он должен писать! Но для гениального мыслителя Дени Дидро это оказывается непростой задачей. Женщины окружают его, внося в мысли соблазны и противоречия, и с каждой новой героиней жизнь Дидро обретает все более сложные оттенки.

Сценография и костюмы

Сценическое пространство, которое создал заслуженный художник РФ Владимир Фирер, превращает спектакль в затейливую шкатулку. Его роскошные монохромные костюмы раскрывают героев, демонстрируя их страсти и пороки в очаровательной наготе.

О спектакле и авторе

Эрик-Эмманюэль Шмитт — современный французский писатель, произведения которого, такие как «Оскар и Розовая дама» и «Мсье Ибрагим и цветы Корана», входят в сокровищницу мировой литературы. Театр «Буфф» был одним из первых в России, кто обратился к его творчеству, представив пьесу «Распутник» более 20 лет назад.

Роль Дени Дидро мастерски исполнил заслуженный артист РФ, лауреат премии «Золотой Софит» Мурад Султаниязов. На словах самого Шмитта: «Это самая веселая моя пьеса, написанная весной, с сильным ощущением обновления и жизненной силы».