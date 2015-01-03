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Пожары
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Спектакль Пожары

Притча о современной войне с элементами детектива и мелорамы
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Запутанный детектив и современная притча: о любви, ненависти и примирении

«Пожары» – это запутанный детектив и одновременно современная притча, в которой слышны мотивы эдиповой трагедии. Это три истории, сложенные в одну: истории любви, ненависти и примирения. Это три пути, охваченные пламенем...

Путь к истокам и признаниям

Французский критик Катрин Ришон назвала «Пожары» поездом, летящим на скорости 300 км в час. Если в него сел, то уже не выскочить: вместе с героями ты преодолеешь весь этот страшный путь от начала до конца, перемещаясь из одного места в другое, из настоящего в прошлое, из зоны молчания на территорию горьких признаний.

Счастье быть вместе

«Нет ничего прекраснее, чем быть вместе», – говорит главная героиня пьесы Науаль. Когда ее дети, исполняя посмертную волю матери, вернутся в ее прошлое, когда они узнают своего отца и своего брата, когда найдут свои истоки и смысл своего существования, только тогда они обретут счастье быть вместе, выйдя за пределы молчания.

Режиссер
Важди Муавад
В ролях
Сергей Плотников
Мария Скосырева
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Наталия Житкова
Елизавета Рыжих

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары Пожары

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