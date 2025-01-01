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Опасные связи
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Спектакль Опасные связи

18+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Опасные связи»: столкновение страстей и интриг

«Опасные связи» — это современный, глубокий и пронзительный спектакль, который приглашает зрителей погрузиться в мир сильных страстей и запутанных интриг. Главный герой, виконт де Вальмон, проходит сложный путь от циничного расчета в любовных победах до искреннего чувства. Этот процесс раскрывает перед публикой настоящую суть любви и страдания.

Эстетика барокко и современность

Декорации и костюмы спектакля гармонично сочетают роскошь эстетики барокко с современными элементами, создавая уникальную атмосферу. Кровавый пурпур тканей вырывает из темноты картины любви, страсти и страдания, придавая спектаклю особую выразительность.

Авторская инсценировка

Режиссер Игорь Владимирович Яцко создал авторскую инсценировку знаменитого романа Пьера Шодерло де Лакло. В постановке также используются фрагменты трагифарса Леонида Филатова «Опасный, опасный, очень опасный», что добавляет дополнительную глубину и многослойность спектаклю.

Награды и признание

Спектакль «Опасные связи» получил высокую оценку зрителей, что позволило ему завоевать премию «Звезда Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Малая форма». Это свидетельствует о его успешном восприятии и значимости в театральной среде.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта!

Режиссер
Игорь Яцко
Игорь Яцко
В ролях
Ольга Баландина
Екатерина Кузминская
Дарья Рублева
Олег Малахов
Мария Зайкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 800 ₽

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