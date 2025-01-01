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Свадьба, свадьба!
Билеты от 500₽
Киноафиша Свадьба, свадьба!

Свадьба, свадьба!

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Свадебные традиции в музыкальном спектакле от ансамбля Дмитрия Покровского

Свадьба — это не просто важное событие в жизни человека, но и значимый ритуал для общества. Традиционные свадебные обряды, уходящие корнями в глубь веков, до сих пор сохраняются во многих регионах России. Они включают в себя множество ключевых моментов, таких как сватовство, рукобитье, сборы жениха, венчание и свадебный пир, сопровождаемые песнями и плясками.

Две свадьбы в одной программе

Приглашаем вас стать гостем сразу на двух русских свадьбах, которые познакомят вас с яркими музыкальными моментами традиционного свадебного обряда юго-западных и северных областей России. Это уникальная возможность сравнить и узнать больше о разнообразии русских свадебных ритуалов.

Ансамбль Дмитрия Покровского

Ансамбль Дмитрия Покровского, основанный в 1973 году, стал первым коллективом, который объединил научное изучение фольклора с профессиональным исполнением. Под руководством Д. В. Покровского, музыканта и исследователя, ансамбль создал уникальную школу освоения народного пения, которая остается единственной в своем роде.

Виртуозность и традиции

Виртуозное исполнение народных песен, органичное сочетание традиционной и авторской музыки, а также использование принципов живой импровизации — это визитная карточка ансамбля. Каждая программа становится музыкальным спектаклем, в котором зрители могут насладиться классическими произведениями и обрядовой музыкой.

Погружение в народную культуру

Подлинные народные костюмы, песни и обряды, собранные артистами во время фольклорных экспедиций, позволяют зрителям глубже погрузиться в атмосферу настоящей народной культуры. Не упустите шанс стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Свадьба, свадьба!

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