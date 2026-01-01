Спектакль «Коперник»: мультимедийный формат истории о знаменитом астрономе

Спектакль «Коперник» в 2025 году обрел новый актуальный мультимедийный формат. Это история об астрономе Николае Копернике и его революционном открытии — гелиоцентрической системе. Именно Коперник первым научно обосновал, что Земля обращается вокруг Солнца, предложив идею «Солнце в центре Вселенной», что разрушило тысячелетнюю картину мира.

«Коперник» — это постановка о выборе, смелости и любви к своему делу — о призвании, которое есть в каждом из нас. Иммерсивная постановка «Научного звёздного театра» объединяет драматическое искусство, цирковые номера и современные технологии в Большом Звёздном зале.

Действие спектакля разворачивается одновременно на сцене и на огромном куполе-экране, создавая эффект полного погружения в космос. В спектакле участвуют акробаты, чьи выступления под куполом дополняют визуальные эффекты, превращая каждый момент в настоящее зрелище.

